參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感

作為和理非，莊先生認為近兩個月社會氣氛相對平靜，「但不走出來是對不起被捕的年輕人」。他說民主運動有起伏是正常，平靜時讓大家休息，相信過去大半年已在港人心中「播下種子」，隨時可再次抗爭，不擔心港人不團結或運動完結。

參加集會的20多歲V小姐（化名）不接受政府以民生措施解決政治問題，「她（特首）似乎只是想為建制派在立法會選舉拉票」，因為基層及長者較多「建制鐵票」。

一時平靜不等同原諒港府警察

V小姐承認反修例運動走到瓶頸，現時集會較小型及「平靜」，「大家都要休息」，但她堅持參加每次集會，不會將一時平靜等同香港人已原諒港府及警察；又認為即使不出席集會，各人都有自己的方法抗爭，如支持「黃色經濟圈」等。

另外，昨晚一度有人號召到旺角「開花」，20歲的Mario應呼籲到場等候。他說，現已出現農曆新年期間的活動文宣，代表香港人尚未放下反修例運動，過去聖誕、元旦也有示威，「新年沒有什麼好慶祝」，表明如果有空也會響應活動。

（反修例風暴）