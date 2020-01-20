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記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解

【明報專訊】中環遮打花園昨舉行天下制裁集會前，警方中午起兵分多路佈防，下午4時以「公眾安全起見」，大規模截查包括記者在內等行人，網媒「立場新聞」記者在金鐘高等法院外兩度遭警方截查及被要求出示身分證，有警員將其身分證置於錄影鏡頭前近1分鐘，雙方曾推撞，事後記者手機損毁。另外，警方清場期間，有防暴警突然飛撲並制服一名身穿反光衣的記者，但發現被制服者是記者後，該防暴警在同袍協助下離開現場。

個人資料私隱專員公署昨回覆查詢稱，留意到有關事件的影片及報道，公署正調查「大埔超級城」事件，將一併向警方了解是次事件。去年聖誕期間，一名立場新聞記者在大埔超級城採訪時被截查，有便衣警將其身分證置於直播鏡頭前展示40秒。

舉向鏡頭近1分鐘 警：不滿可投訴

警方回應稱，一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，但呼籲記者採訪期間亦要顧及自身安全，任何人如認為受警方不合理對待，可向投訴警察課投訴。

根據立場新聞片段所見，昨午約2時許，記者在金鐘道近高等法院外採訪，被多名防暴警包圍，要求出示身分證及自行打開隨身物品，記者回應稱「要搜就搜」，一度與警員爭持，警員警告記者或涉阻差辦公，又拿起其身分證舉向鏡頭近1分鐘。其後記者嘗試以手機拍攝，警員則用手遮擋鏡頭，記者稱雙方曾爭奪手機，導致熒幕破裂。記者在截查完畢後離開，其後折返金鐘道採訪，再次被警員截查，警員續以手阻擋拍攝，並叫記者「放低手機」及「不要妨礙警方工作」。

警飛撲推跌記者 悉身分放行沒道歉

另外，警方昨午4時許中止集會後，在中環及金鐘一帶從四方八面驅散集會者，遮打花園外近中銀大廈一群記者趕赴採訪，有警員突然從旁飛撲及推跌其中一名身穿記者反光衣男子，男子其後表明自己是記者，並出示掛有的記者證才獲放行，但警員未有道歉。

（反修例風暴）

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