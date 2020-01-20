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警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭

【明報專訊】民間集會團隊昨發起中環集會，呼籲各國實施制裁法案，其間警方稱有示威者在中環一帶堵路和縱火，約下午4時派出便衣警員向主辦方要求終止集會，其間被示威者襲擊，負傷走至長江中心暫避，再被多名黑衣人圍毆，被人用棍及磚頭擊打，頭部流血，警方施放催淚彈驅散。警方昨午清場時，有市民亦被防暴警打穿頭，同樣血流披面。警方重案組昨晚拘捕活動發起人劉頴匡，指他違反集會不反對通知書條款，若有足夠證據會檢控。

主辦方稱15萬人 警：最高峰1.1萬

主辦單位稱有15萬人參加集會，警方稱最高峰時約有1.1萬人。政府昨發聲明回應對有集會者要求外國政府干涉香港事務及實施「制裁」表示極度遺憾，對於普選訴求，聲明又以1100多字重申政府明白市民爭取普選的訴求的立場。

警歸咎示威者堵路縱火 稱劉故意刁難

近期多次集會及遊行被腰斬，昨亦不例外，港島總區高級警司（行動）吳樂俊昨晚歸咎示威者剝奪市民集會權利，對此表示遺憾。他稱昨午集會場外有示威者堵路和縱火，警方安排多名便衣警員向劉頴匡要求終止集會，在場便衣警員一直與主辦方保持溝通，與劉頴匡互相認識，惟仍被劉質疑警員身分，認為遭故意刁難，後來更有警員被示威者襲擊至頭破血流，對此表示非常憤怒。他說，事件中最少有4名警員受傷，當中一人昨晚需留院治理。

警重兵截「流水」 集會前檢伸縮棍槌仔拘8人

吳樂俊又稱，警方未有使用催淚彈多時，惟昨防暴警員護送受襲便衣警員離去時，在長江中心外仍遭多名示威者追打，迫於無奈施放催淚彈驅散。他又稱集會前截查市民，結果拘捕8人，在他們身上搜出伸縮棍、士巴拿及槌仔，若不採取行動，可能會危害公眾安全，後果不堪設想。

警方對上一次施放催淚彈是今年1月5日，當日上水廣場舉行反水貨遊行。

民間集會團隊原定昨舉辦「天下制裁」遊行，由中環遊行至銅鑼灣，惟遭警方反對，警方只向遮打花園集會發出不反對通知書。昨午1時許，警方已於港島多處重兵佈防，並安排水炮車戒備，阻止集會者「流水式」離開中環遊行（見圖）。

昨午3時許遮打花園已站滿人，部分市民在場外站立。集會期間，警方在場外截查一名男子，指有人向警員掟水樽及疑似漆彈，一批防暴警衝前制服一名男子，其間向圍觀者施放胡椒噴霧。有示威者在中國建設銀行大廈外噴漆，以及在德輔道中及雪廠街交界設傘陣堵路及縱火焚燒雜物。

一名自稱警民關係科、無戴委任證的便衣警員，4時許在集會現場向劉頴匡公開要求劉終止集會，該警員在劉多次要求下才出示委任證，擾攘及理論一番後，警民關係科便衣警員及旁邊無表明身分、一直保護便衣警員的人遭示威者襲擊，其後這批人被揭發也是便衣警。現場場面混亂，他們跑至附近長江中心外，再遭一批黑衣人以棍及手持磚頭擊打身體，及後防暴警趕至。警方後來施放催淚彈驅散在場者。

劉：便衣遲遲不展證 應負責

民間集會團隊發言人劉頴匡之後見記者，宣布集會有15萬人參加，他稱若非警方無故腰斬集會，相信集會人數會更多。他又說，昨日警民衝突主要源於有便衣警遲遲不出示委任證，便要求他腰斬集會，激發群眾不滿，認為警方需為衝突負責。警方在劉見傳媒後，即以主辦單位違反「不反對通知書」的協定，沒有協助維持秩序，拘捕劉頴匡。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕天下制裁大遊行

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