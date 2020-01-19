研劏房租管 陳帆：料明年中完成

輪公屋津貼無年輕人份 稱非懲罰

陳帆昨出席商台節目《政經星期六》時表示，運房局正着手成立工作小組，會邀請社福機構、壓力團體、地產界別及其他社會人士加入小組；研究不會拖到下屆政府，預計工作需時一年多，冀明年中完成。他出席港台節目《星期六問責》時則提到，研究範圍包括如何界定劏房、若要管制可管制什麼、最終能否令受助家庭得益等。他說，推出租管或會有負面影響，包括減低業主維修意欲等，現時社會仍未有共識，在完成研究後再決定是否推行。

政府日前亦公布為輪候公屋逾3年及符合資格的非綜援住戶提供現金津貼，惟不包括大多屬年輕人的非長者單身輪候公屋者。陳帆稱有關安排不是要懲罰年輕人，現時公屋編配也是優先考慮家庭和長者，社會一直接受該機制，否認政府忽略年輕人需要。

政府和港鐵前日宣布屯馬線一期將在2月14日、周五工作日通車，陳帆說以往新鐵路線首日通車都會有鐵路迷乘搭，但人數有限，相信當日主要都是上班和上學乘客，有信心港鐵有能力處理到人流，港鐵會採取措施應對，例如在繁忙時間加開班次等。他又說，屯馬線一期通車後，可紓緩馬鞍山線和東鐵線南行的人流，而鑽石山站已擴建，可應付屯馬線帶來的額外人流。

至於沙中線工程其他部分，陳帆說，紅磡站的加固工程仍在進行，而紅磡站工程問題的調查委員會正撰寫報告，待報告出爐，責任誰屬會有分曉，政府收到報告後會深入研究，若涉刑事成分會追究。