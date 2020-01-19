張建宗：大埔委會越權 官員不能參與

檢討會已找到「受敬重」主席

另外，張建宗透露獨立檢討委員會已「搵夠人、埋到班，主席都搵到」，並在節目後透露委員會主席是在社會上「相當受敬重」，但不披露是否法官。民主黨尹兆堅批評，張建宗想調高市民期望，但批評檢討委員會無法定權力，質疑主席若只受政府、建制派敬重，沒有公信力。民主派會議召集人陳淑莊說，大家要求成立獨立調查委員會，而不是檢討委員會的主席是否可信，即使主席有公信力，可能亦無權釐定職權範圍，或如土地供應專責小組主席黃遠輝一樣，被「用完即棄」。

大埔區議會日前通過成立保安及政制事務委員會，職權包括監察區內的入境事務，當區民政專員離席。張建宗昨在節目上表示，委員會部分職權偏離《區議會條例》，可說是越權、犯法，「區議會秘書處和官員也好，是不能參與，區議會能否討論都成問題」。

張建宗在節目後補充，政府官員日後肯定不會出席上述委員會的會議，民政事務總署亦不會為越權的會議提供支援。被問到違反條例中哪些條文，他說要交由民政專員解釋。本報向大埔民政事務處查詢，日後是否不會向相關會議提供場地等，該處回覆時重申日前的回覆，指相關委員會的職權範圍部分內容與《區議會條例》第61條有關區議會職能部分有牴觸，大埔民政處未能參與相關的討論及提供秘書服務，例如處理選主席及副主席的程序。

至於中西區區議會表決譴責警暴動議前，警務處長和民政專員離席，張建宗稱動議言辭不應有侮辱性，如區議會主席不能作出公正裁決，專員和處長會離席，而區議會秘書即高級行政主任仍在會上提供文書工作。他不認為專員是疏忽職守，「這是政府整體立場，我們不是不接受批評，而是在互相尊重的環境下討論」。