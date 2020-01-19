陳茂波：派錢少市民仲嬲 泛民區議員將倡派錢或消費券

邀區會正副主席交流

料泛民傾向出席

早前政務司長張建宗邀請新任區議員出席簡介會，被民主派杯葛。17個民主派主導的區議會正副主席昨早碰頭討論是否與陳茂波會面，觀塘區議會主席蔡澤鴻回覆稱，大部分民主派區議會正副主席傾向出席，因為有關預算案的會面是討論民生問題。荃灣區議會當日有會議，故應無代表出席。

蔡澤鴻透露，昨早眾人討論了三大範疇將向陳茂波提出，包括：增撥資源予區議會秘書處；反對警察加薪和增電槍等裝備；建議預算案派錢或消費券，但金額還要商討。

陳：市民對派錢意見分歧

陳茂波昨出席港台節目《眾言堂》，他稱市民對於是否派錢的意見分歧，有人要求派錢，有人要求消費券；對於消費券，他說參考外國經驗，行政成本高，市民覺得擾民，對刺激消費作用不大，要再考慮。

他又提到派錢與否要考慮負擔能力，現時3萬多億港元外匯儲備中，實際只有6000多億港元是「香港人的錢」，其餘款項要為有資金流走時作準備，將港元兌換成美金。至於1.1萬多億元的財政儲備，他稱雖然自回歸以來收入增加了120%，但本港經常開支增幅更大，由2007/08年度的2000億，增至2018/19年度的4000億。

他說，今年度會出現赤字，未來一個年度預計赤字更大，因為收入減少，尤其在土地收入方面，面對經濟下行，要採取逆周期措施撐經濟。他在節目後被問到政府早前公布的10項涉百億元民生措施會否加深財赤，他說未來增加經常開支要小心謹慎。

政務司長張建宗在另一電台節目上表示，該10項民生措施是深度的政策結構改革，為基層解困，不是小修小補，顯示特首及政府銳意處理深層次矛盾。