特稿：鹽田梓本地鹽今應市 「粒粒皆辛苦」

David說，鹽場自2015年開始運作後，發生了蒸發池漏水和水浸事件，加上人手缺乏，導致鹽場無法正常運作和生產，只能在觀光模式下，以小規模及「時行時停」的狀態產鹽，若遇風雨不但要完全停產，設備和建設更會被破壞。前年超強颱風山竹襲港，鹽場嚴重水浸數天，不少水土流失，基礎損壞。

鹽場的南水閘於2017年復修，尾井水泵亦改良了，2018至19年又重鋪防漏等，但場內外多處基建於去年仍剝落。David說，去年年尾天氣較預期和暖及乾燥，加上一段時間沒下雨，難得由引入海水至結晶出鹽都能一氣呵成。

在上月藝術節，以鹽場平均一天近10場講解推算， David保守估計有近萬遊客曾到鹽場參觀及參與講解活動。他說，訪客每當看到曬鹽池內堆起的大大小小鹽山，都對香港能再次產鹽感驚嘆。David和團隊在藝術節又預備了一批小瓶裝的海鹽，贈予曾參與講解及對其海鹽有興趣的訪客， 訪客在領取海鹽時都非常樂意捐贈多於50元。

130克賣50元 限量30瓶

David解釋，香港現沒法例規管食鹽，但為符合國際標準，他們去年分別在科大、教大及另一間獲政府認可的化驗所做了5次重金屬測試，所有測試都通過後，才決定開始小批量銷售成品，首批約20至30瓶今日會在元朗「Mil Mill 喵坊」率先寄賣，每瓶約130克賣50元。

港產海鹽味道如何？David形容港產海鹽「無死鹹」之餘，更帶回甘。回想產鹽的一點一滴，他感受到「粒粒皆辛苦」，「把海鹽送到客人手上，更有一點難離難捨的感覺！最要感謝一眾義工，長期頂着風吹雨打丶日曬雨淋丶蚊叮蟲咬幫忙」。

他又稱，之前藝術節獲得的正面反應，大大增加他們繼續產鹽的動力，未來團隊亦會繼續檢討修理鹽場的問題，為未來兩年共5個月的藝術節作準備。

明報記者 黃心悅