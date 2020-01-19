有人租豪宅博入 有人怕女兒有壓力 遷過渡房入名校網不報名校

41校網是著名的名校校網，有關統一派位中心昨日未開門已有不少家長排隊等候。排第一的劉太早上9時已帶同3名子女到場排隊，她說一家原本住深水埗劏房，去年獲安排入住過渡房屋，搬到41校網，但她沒考慮為女兒選擇傳統名校，而是挑選華德學校。劉太說曾參觀華德學校，認為該校吸引，「不想女兒壓力大，（入名校讀得差）怕老師會投訴，女兒會無自信」。她說有讓女兒學畫畫及補習，在之前居住的深水埗，畫班才60元一堂，九龍城的則要170元一堂。

另一媽媽譚太說為兒子選擇喇沙小學。她說 ：「名校大家都鍾意，成績好，參觀過，啲學生都好乖。」不過，她聽聞喇沙小學80個學額有二三百人競爭，只有一半信心成功，而她的兒子另外報了4間私校，目前已有一個私校學額在手。

家長月花4萬名校網租屋

兩年前譚太一家因再添丁而細屋搬大屋，也因心儀41校網，遂由長沙灣搬到畢架山，寓所月租由2萬元增至4萬元。其子的課外活動多，有溜冰、游水、打鼓等，目前月花約6000至7000元；她又因兒子學術「弱少少」，3月將為他聘請私人補習，料每月要為此再多花4000元。

獲7私校取錄 仍想女兒派名校

有家長因有多間私校學額在手，「進取」地挑選傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）。柏女士說，女兒已手握兩間私校的學額，「所以可進取」，又稱沒怎麼催谷女兒，「挑戰」瑪利諾是因該校校風良好，「品格好重要，最重要有禮貌」。另一家長陳先生則說，女兒獲7間私校答應取錄，其中3間已付留位費，但始終希望女兒在傳統名校就讀，感覺較適合她，故昨日亦到場交表參與統一派位。

教育局早前提醒家長，凡已參加2020/21年度小一入學統籌辦法而未獲得自行分配學位的兒童，均可參加統一派位，結果暫定於6月6日公布。

明報記者

（小一派位）