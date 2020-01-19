寵物店網片曝光 負責人涉虐3狗被捕

網片顯示用手藤條打狗 頭塞吹風機

網上流傳一段3隻狗被虐打過程的片段，並稱發生在一間在大埔的寵物美容店內。一名女子為一隻白色的狗美容時用手打牠近20下，又取出藤條打狗，並多次揪起牠把牠撞向牆或撻向桌面，狗兒被嚇至嘗試竄逃；女子又拉扯牠出桌面外，致牠被狗繩勒頸，又將其頭部粗暴地塞向吹風機，其間另一員工在女子背後觀看，未有阻止。片段又顯示該女子大力拍打及踢一隻啡色犬，以及用手及藤條虐打另一隻啡色犬，其後才替牠修剪指甲。

警方接到市民報案稱在網上看到相關片段，下午4時許在元朗拘捕一名28歲本地女子，為寵物店負責人，涉嫌殘酷對待動物。警方設立專線6148 2118，至今收到一宗有關該店的報案，另在大埔警署收到3宗報案，會合併交由該區專責處理殘酷對待動物案件的刑事調查第六隊跟進。大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸說，片段中至少3隻狗被打，呼籲狗主聯絡警方。愛護動物協會稱就事件收到大量電郵及電話，昨日派人到當區警署及涉事寵物美容店，惟該店無開門，會協助警方調查。

大埔御犬舍fb關閉

涉事寵物店為大埔翠怡街御犬舍，該店昨早在其fb專頁發文道歉，指涉事美容師「絕對不是老闆」，已立即解僱該員工，其後關閉專頁。警方說該店除負責人外，僅有一名兼職員工，會調查是否有其他人涉案。該店昨無營業，店外有人以紅筆寫上粗言及「執笠啦」等字句。警方昨晚將涉案女子押返該店調查，檢走涉案用的藤條、風筒、吹風機、狗繩等證物，女子被押走時被人以粗言指罵她虐狗「有報應㗎，無人性」。

大埔區議員黃兆健在社交網站透露，接到逾15名狗主求助，昨與部分狗主到警署備案；又上載照片稱有狗主去年10月、12月光顧該寵物店，其狗兒眼睛及耳朵紅腫，後腳行動不便長達一周，疑遭虐待，店方其後解釋狗兒「冲涼時反抗整親」。