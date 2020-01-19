平安夜夢中被擒 法庭自稱美國公民「關德榮」

多次持械行劫 擊斃外籍女途人

1970年代，季炳雄是流氓一名，在廣州火車站一帶當扒手，25歲偷渡來港。1985年中，季炳雄匪黨持槍打劫尖沙嘴忠信表行，並與警方駁火，其後3年他持槍到油麻地及中環鬧市打劫3間金行及珠寶店。他先後從黑市購買多國護照，並改名換姓，潛逃多國。季為人嗜賭，94年輸清光後「重出江湖」，先後在銅鑼灣及中區鬧市持槍劫表行，並開槍轟斃一名外籍女途人。他曾在法庭報稱95年在美國娶妻，翌年移居美國，育有兩子女，2000年離婚。

2001年，季在旺角近距離開槍擊傷兩名截查他的警員，同年再打劫始創中心一間表行，開兩槍掠走近300萬元名表。警方事後懸紅200萬元全球通緝，時任有組織罪案及三合會調查科總警司、警務處前處長曾偉雄亦有份參與調查。

警懸紅200萬全球通緝 2003年落網

2003年12月，警方花3星期部署，並派出飛虎隊於平安夜採取行動，炸毁油麻地文景樓一個單位大門，飛虎隊成員趁季仍在睡夢中，未待他反抗已將他制服，整個行動歷時5分鐘，未開一槍。季向來槍不離手，飛虎隊在他身旁及枕邊起出兩支短槍，另警方在賊竇內檢獲一批重型軍火，包括AK47步槍、霰彈槍、手榴彈、800發子彈。

季其後在庭上自稱是美國公民「關德榮」，在美期間就讀「Adult School」（成人學校），他在庭上則讀成「阿兜」School。2005年他被判管有槍彈及爆炸品、使用槍械意圖拒捕等多項罪成，判囚24年。季炳雄2009年涉在赤柱監獄服刑期間，連同其他囚友毆打另一囚犯，阻止他在另一刑事案中作供，季其後脫罪。