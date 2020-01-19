車隊飛虎護送「新賊王」到機場 季炳雄出獄 執法人員陪赴美

持美護照 自願遣送美國

現年59歲的季炳雄獲扣減刑期後，已在獄中服刑逾16年，昨日刑滿出獄，他由至少6名執法人員陪同，昨早11時乘坐聯合航空UA180前往紐約，預計於東岸時間下午1時許到達。港府高度關注季炳雄獲釋安排，據悉他早年偷渡來港，但持有美國護照，自願被遣送美國。他獲釋前，保安局、入境處、警方、懲教署、機管局及美國駐港總領事館多次商議安排。航空公司曾關注季炳雄乘坐民航機的保安問題，經商議後決定由數名執法人員陪同他乘搭飛機到美國。

大批傳媒凌晨已在赤柱監獄外守候，至昨晨近6時，警方約30架車分三批到達監獄部署，警方又在監獄附近多個路口封路及戒備，本報記者需將車泊在距離監獄1公里外範圍。昨早7時45分，季炳雄乘坐入境處安排的28座黃頂白色小巴，由警方開路下離開監獄，他坐在小巴後排，戴上黑框眼鏡、黑色鴨舌帽、口罩及身穿風褸，被鎖上手扣，有執法人員在車上前後左右包圍他。小巴兩邊玻璃落簾，緩緩駛出監獄，傳媒隨即湧到車頭拍攝，情况混亂，現場有警員及懲教人員維持秩序。

多間傳媒電單車緊隨直播

兩輛警方電單車、一輛警方私家車及一輛衝鋒車在前頭開路，其後是季炳雄乘坐的28座黃頂白色小巴，緊隨之後的另有一輛全白色落簾小巴，疑作「影子」之用，尾隨再有一輛私家車、一輛衝鋒車及四輛警方電單車。據悉，飛虎隊成員一直在車隊戒備。多間傳媒的私家車及電單車緊追其後並直播，負責殿後的警方車輛多次停車及慢駛，拉開傳媒與車隊的距離。

車隊沿淺水灣道、香島道經過香港仔隧道，傳媒追至銅鑼灣一帶時陸續被警方截停。車隊再途經告士打道、干諾道中及西隧，再沿3號幹線及北大嶼山公路前往機場。至早上約8時50分，季乘坐的小巴到達機場1號檢查閘，約半小時後他轉乘另一輛小巴進入機場禁區。

坐機尾靠窗口位置 拒答傳媒提問

季炳雄坐在機尾左邊靠窗口位置，有傳媒買機票登上他乘坐的航班及嘗試訪問他，包括問他是否擔心被拒絕入境等，季炳雄拒絕回答，並別過臉迴避鏡頭；約6名執法人員坐在他附近，陪同他到美國，航班預計於東岸時間今午1時許到達。有傳媒在機上拍攝到季的容貌，他留平頭、前方禿了，與當年通緝照上擁有濃密頭髮的模樣不同。

「賊王」葉繼歡落網後，季炳雄有「新賊王」之稱，他1980至2000年代涉及多宗持械行劫，涉於2001年槍傷警員，警方一度懸紅200萬元，將他列作頭號通緝犯，向全球發出紅色通緝令。2003年平安夜，他在油麻地文英街一單位內被飛虎隊拘捕，警方在屋內檢獲多支長短槍、多枚子彈及手榴彈，其後季炳雄被裁定使用槍械意圖拒捕及非法藏有軍火，被判囚24年。