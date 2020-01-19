染甲流併發腦病變 兩童一嚴重一危殆

同未接種疫苗 潛伏期沒外遊

兩名女童的鼻咽分泌樣本經化驗後均證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨牀診斷為甲型流感併發腦病變。首宗個案為29個月大女童，自1月12日起發燒、咳嗽、流鼻水及抽搐，翌日被帶往屯門醫院急症室求醫並入院診治，其後轉往兒科深切治療部，目前情况嚴重。初步調查顯示，女童的妹妹最近確診感染甲型流感並已痊癒，其父最近亦曾發燒並求醫，其他家居接觸者沒出現病徵。

另一宗個案為26個月大女童，自1月17日起發燒、嘔吐及抽筋，翌日被帶往伊利沙伯醫院急症室求醫並入院診治，同日轉往兒科深切治療部，目前情况危殆，其家居接觸者沒出現病徵。

根據衛生防護中心資料，連同以上兩宗，今年至昨日錄得3宗兒童流感相關的嚴重併發症個案；另一宗個案為17歲少年，自1月2日發燒、咳嗽、流鼻水及頭痛，經臨牀診斷為甲型流感（H3）併發休克，該少年沒有接種今季流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。

衛生防護中心發言人稱，本地季節性流感的活躍程度在上周繼續上升，預期未來數星期將持續上升，並在高水平維持一段時間。