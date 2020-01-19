美3機場針對武漢旅客檢疫 港未要求填健康申報表

美國CDC表示，會檢測由武漢直航及轉機抵達上述機場的旅客，並要求旅客填寫健康申報表及量度體溫；預計有5000名旅客於未來數周需接受檢測。CDC稱美國目前出現新型冠狀病毒的機率較低，但需加強檢測。

台灣疾管署前晚致函醫療界，要求加強疑似個案的通報條件，由原先呈報有武漢旅遊史的患者，改為呈報有中國內地旅遊史的病人，尤其有群組爆發現象或從事醫療行業人員。疾管署副署長莊人祥稱，農曆新年期間台商和學生或頻繁來往兩岸，機場檢查站會加強檢疫，若發現有旅客發燒，會詢問曾否到過武漢。

本港暫未要求武漢旅客填寫健康申報表。本報記者前晚由深圳乘坐曾途經武漢的高鐵回港，列車到西九龍站時，有港口衛生科職員手持紅外線溫測儀，逐一為列車乘客測體溫。

此外，港大設計出新型冠狀病毒快速測試方式，讓世衛分享予世界各地。