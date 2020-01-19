英專家推算1700人感染 憂人傳人較想像嚴重

何栢良料感染人數較官方公布多

英國倫敦帝國學院全球傳染病分析中心發表文章，推測武漢市內新型冠狀病毒感染人數約1723。中心表示是根據外國確診的輸出個案數字、武漢機場國際航班旅客數字、病毒潛伏期等作推算。帝國學院醫學院副院長Neil Ferguson接受英國廣播公司訪問稱，不認為動物傳人是人類感染新型冠狀病毒的主要途徑，擔心人傳人的情况較想像中嚴重。

何栢良說，目前外國確診個案相對較少，倫敦帝國學院的推算變數較大，但他相信，感染新病毒的實際人數較官方目前確診的多。他引述國際航空運輸協會（IATA）數據指出，武漢旅客的最熱門目的地首三位分別是泰國曼谷、香港和日本東京，而泰國及日本已有旅客確診，分別經曼谷及東京傳入，相信出現確診者的風險與人流有一定關係，而每日有200多名旅客由武漢抵港，故香港屬高危。

武漢三大外遊熱點 僅港未見確診

何說，此次疫症是重大傳染病事件，已「亮起紅燈」，由於內地春運已開始，或有零星個案傳入香港。他認為香港應要求來自武漢的旅客填健康申報表。

武漢衛健委昨凌晨公布4宗感染新型冠狀病毒的新個案，患者全是男性，於本月5至8日病發。官方沒有提及患者的華南海鮮市場接觸史。

至於泰國及日本3宗境外個案，武漢衛健委稱當局正就密切接觸者作追蹤及醫學觀察；首名泰國確診患者的17名密切接觸者中，一人出現低燒、輕微咳嗽。共同社引述日本厚生勞動省稱，在當地確診的30多歲中國籍男子，在武漢逗留期間與感染肺炎的父親同住約10天，暫未確定其父是否感染新型冠狀病毒。

本港昨新增9宗懷疑個案，年齡介乎2至80歲，其中5人被驗出人類鼻病毒／腸病毒、腺病毒及流感等。