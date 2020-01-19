武漢增17確診 部分無接觸海鮮城 深圳現懷疑個案 定點醫院嚴陣戒備

消息：深圳有病人正做新病毒測試

對於有否接獲深圳疫情通報，本港衛生署發言人昨表示，衛生防護中心至昨沒收到國家衛生健康委員會的相關通報。

本報接獲兩個獨立的消息，皆指出有病人在深圳接受新型冠狀病毒測試，並有消息稱患者正集中在深圳市第三人民醫院（第三醫院）。該院為三甲傳染病綜合醫院，擁有深圳市結核病、新發傳染病兩個重點專科，並依託有中大（深圳）傳染病研究中心、港大新發傳染病國家重點實驗室深圳分室等，曾於內地爆發H7N9禽流感時成為接收患者的定點醫院。

本報記者昨午到該院觀察，約4時半在該院感染病樓附近見到一名職員穿著由頭包到腳的白色保護衣及口罩，背後有一名戴口罩、撐拐杖的老翁，慢慢隨該職員走向「感染病樓」。

當老翁上樓後，隨即有另一名穿上全副保護裝備及戴面罩的職員在大樓電梯大堂外，以雪糕筒和膠帶拉起封鎖線，進電梯大堂消毒約5分鐘後才解除封鎖線。感染病樓4樓的「感染病3科」門口是護士站，在門外所見，裏面約有三四名全身保護裝備的護士。

老翁送感染病樓 封鎖消毒5分鐘

在醫院範圍所見，全部職員均戴口罩，發燒門診及急症室職員更穿藍色保護衣及帽，另戴口罩，部分人戴白手套，但門診病人只有少數戴口罩。記者向急診室接待處職員稱有喉嚨痛和咳嗽，職員即向記者查詢曾否到武漢、有無接觸禽鳥、有無發燒，記者稱沒有，職員取出探口的探熱針要求先探熱才分流。

另外，記者昨以病人家屬身分，向職員稱家人因發燒、疑似有肺炎入住隔離病房，查詢隔離病房位置，職員即問是不是武漢的病人，又向記者稱現在所有來自武漢、發燒的病人都會送入感染病樓4樓「感染病3科」隔離病房，不能探病。記者問該樓層是否有新型冠狀病毒確診，職員回應「別的你不用問」。

問有否確診 職員：國家資訊不會公布

本報昨致電第三醫院，以懷疑感染新病毒患者家屬的身分查詢，說期望轉到該院，一名男職員表示該院為深圳市接收確診患者的定點醫院，須醫生確診後上報當地衛生部門轉介，「不可以隨便轉介，我們有一套方案」。被問該院是否正在診治數名確診患者，職員說涉國家資訊「不會公布」，又稱自己不知情况。

本報其後以記者身分致電該院查詢，問有否接收懷疑或確診患者，男職員說「不可以告訴你，我們制度不一樣，要確診才可以說」。記者追問目前是否有確診個案，他稱不清楚，着記者問領導。

有醫院稱確診者須轉送第三醫院

深圳南山區人民醫院上周曾接收一名重症肺炎女子，該院稱排除感染新型冠狀病毒。本報昨致電該院，問及若家屬確診感染新病毒能否在該院治療，職員說確診者須轉送第三醫院。

本報自前日起透過電郵及電話向廣東省及深圳市衛健委查詢有否懷疑患者，均未獲回覆。記者昨致電深圳市衛健委宣傳處查詢第三醫院有否接收懷疑或確診新型冠狀病毒患者，職員表示宣傳處沒獲授權發布疫情資訊，「我們不能說，也不掌握（疫情）」，又稱如有消息會由國家或廣東省衛健委發布。記者再致電廣東省衛健委宣傳處長及廣州市疾控中心，未有人接聽。

明報記者

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