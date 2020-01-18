【Emily】遭李慧琼點名 大嘥鬼被叫返房寫文件

黃錦星直播高峰近200人睇 贏兩局長

不過，以往同黃錦星形影不離嘅大嘥鬼，今次只係喺末段快閃出場，唔夠1分鐘就畀政治助理區詠芷叫佢走，話阿鬼有文件要寫。唔知呢個安排係咪想隔空回應民建聯主席李慧琼早前喺立法會點名批評星星「有如活在平行時空」、繼續「攬住大嘥鬼出席唔同嘅環保活動」。

講番直播內容，多個網民詢問催淚彈對空氣污染影響，星星話明白大眾關注，又話環保署網頁剛上載咗12月最新監測數據，顯示與過去數月相若，無特別飈升；至於本港大氣中嘅二噁英濃度，長期呈下降趨勢。對於近月因街頭示威而停收玻璃樽，星星話留意到最近社會氣氛稍為緩和，已於「相對較安全嘅地點」，例如屋苑或綠在區區重新設置回收桶，收集廢玻璃樽。

歷時約1小時網上直播，網民發問唔算好踴躍，問題圍繞氣候變化、電動車、減廢回收等。星星提到澳洲山火，話有研究顯示同氣候變化有關，呼籲港人節能減碳。被問到近年本港廢物回收率下降，廢物徵費幾時落實，星星話相關法案已交立法會審議，但立法會內會至今未選到主席，相信法案處理會受阻。