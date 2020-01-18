【Emily】銅鑼灣和你宵 食環話會行動 稱無接獲牌照申請 負責人話已交

噚日下晝Emily去「和你宵」八卦過，大部分檔口都係賣同反修例有關嘅產品，亦有普通年宵會賣嘅蘭花、特色揮春等。賣連豬、Pepe扭氣球嘅李小姐同韋先生，過去幾年都喺政府元朗年宵對出販賣，李小姐話計過政府年宵場租差不多1萬元，賺唔到錢，所以從無參加；和你宵場租只象徵式收500元。佢哋每日都有唔同嘅款式，收益會捐去唔同嘅支援機構。佢哋都話有少少擔心牌照問題，最壞打算就係搞唔成，不過都無諗咁多。

申牌遲遲無果 正街年宵搞唔成

另一非常受歡迎嘅產品，係以抗爭為理念嘅「狼人殺」卡牌遊戲「Po捕殺」，遊戲嘅角色由村民同狼人，改做林鄭、警察、示威者等。設計者Jake話卡牌遊戲已經預售155套，希望將文宣融入遊戲，幾年後回望呢套卡牌，都可以記起今日發生乜事。

唔少民間年宵胎死腹中，繼黃埔年宵話要取消後，中西區正街年宵同「葵涌和你宵」都搞唔成。中西區議員任嘉兒話會改為議員嘅賀年攤位、遊戲同街坊嘅手作產品展示。

葵涌和你宵 房署撤銷借場

任嘉兒話過往申請臨時娛樂場所牌照，政府部門未有反對，牌照至少喺活動前一星期批出。但今次就遲遲無結果，表示遺憾。葵涌「和你宵」搞手、區議員梁錦威就話，前日房署撤銷佢哋嘅場地借用，連日嚟多番同房署周旋都無用，唯有無奈取消。