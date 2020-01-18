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港聞
2020年1月18日星期六
港聞二
警截槍彈流入渠道 拘砌槍屠龍隊員 起手槍500彈 疑網購配件分拆寄運
夜貼連儂牆 休班警被捕
首階段報告暫不公布 稱因權力遭司法挑戰 監警申快期覆核 料兩月內開庭
成員續任不刊憲 張達明：好唔啱規矩
上訴失敗 警續反對1．19遊行
施安娜告港龍 官倡轉介更高法院
衝突減少 韓下調對港旅遊預警
田北俊立會選舉「做啲嘢」 被問組黨稱「不排除」
邵家臻被停教務 浸大：非解僱停職
民調：特首民生10招 未改對政府觀感
泰第二宗確診 患者稱無到海鮮城 專家料野生動物運送時播毒外地
許樹昌：倘有動物源頭線索 應檢視貿易路徑考慮管制
科大宿生須申報曾否赴武漢 留房應付突發
民政專員拉隊離場 中西區議員申訴署投訴
甩喉翁裁死於自然 官提醒仍可追究 家屬感失望 擬醫委會投訴及興訟索償
平民女兒庭上盤問醫生 憾無傳召護士釐清真相
26空置校舍地倡建住宅 14幅可建公營房屋
車剷行人路撞9師生4重傷 8歲童捲車底危殆 教師多處骨折
涉按客戶樓騙千萬 蘇錦樑弟否認詐騙 姊代還巨款
展偽鈔顯財力 騙770萬 兩無牌兌換店4人被捕
稱來港領卧底警工資 內地漢用假鈔囚4年
招聘前紀律部隊惹疑 教局：負責查無牌辦學
尊子漫畫
【Emily】銅鑼灣和你宵 食環話會行動 稱無接獲牌照申請 負責人話已交
【Emily】遭李慧琼點名 大嘥鬼被叫返房寫文件
【Emily】話公僕加薪入直路 波哥叫建制忍
【Emily】特首辦四朝元老 與譚志源續前緣
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