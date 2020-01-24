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展偽鈔顯財力 騙770萬 兩無牌兌換店4人被捕

【明報專訊】旺角及深水埗兩間無牌找換店，早前收取兩名客人約680多萬元人民幣（約770萬港元）後，未有為他們兌換港幣。警方調查後發現兩店屬同一詐騙集團，以偽鈔展示「財力」博取信任，誘騙受害人將錢存入戶口。警方檢獲偽造經營牌照及約7600張千元鈔票，部分有「練功券」字樣，拘捕4人。

商業罪案調查科高級督察何恩傑稱，早前接獲兩名受害人報案，稱去年11月及本月初分別到兩涉案找換店，欲將人民幣兌港幣，按店員指示分別將260多萬及420多萬人民幣存入兩個內地銀行戶口。店員之後以不同藉口推搪，遲遲未將港元現金交予受害人，兩人懷疑受騙報警。

客人存款後 遲遲不兌換

警方調查發現兩店的商業登記及「金錢服務經營者」牌照均為偽造，其中商業登記地址與實際地址不符，並在兩店分別搜出5007張及2600張俗稱「練功券」的千元偽鈔。

警方相信兩店由同一個詐騙集團控制，騙徒先在內地以較優惠兌換價作招徠，吸引受害者到本港找換店，並展示偽鈔佯裝有能力受理大額兌換，誘騙受害者兌款。警方早前拘捕36歲王姓本地女子、38歲王姓本地男子和26歲何姓內地男子，分別為找換店店員及負責在內地拉攏生意，3人暫准保釋候查。警方昨晨再在長沙灣一住宅，以涉嫌以欺騙手段取得財產、製作偽鈔、管有偽造文書等罪拘捕28歲姓陳本地男子，相信為集團骨幹成員，行動中搜獲331張千元偽鈔、製作偽鈔工具、半製成偽鈔，偽造商業登記證及「金錢服務經營者」牌照及一支金屬伸縮棍等。

何稱，涉案偽鈔品質「麻麻」，與真鈔紙質分別甚大，無任何防偽特徵，部分更印有「練功券」字樣。「練功券」全稱銀行練功專用券，供內地的銀行人員練習點鈔時使用。

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