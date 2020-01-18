涉按客戶樓騙千萬 蘇錦樑弟否認詐騙 姊代還巨款

任法律文員 涉伙同事犯案

首被告蘇錦威（43歲）及次被告蘇潤餘（50歲）曾同在梁家樂律師行分別擔任法律文員和法律行政人員，如今該行已結業。兩名被告否認一項洗黑錢罪，首被告另否認兩項欺詐及一項使用虛假文書的副本罪。

控方開案陳辭透露，首被告2014年任職梁家樂律師行時，曾幫助客戶、即偉章國際有限公司（下稱GML）購入堅尼地城石山街Lexington Hill一個單位，惟他從未向GML歸還物業的轉讓契，甚至於同年11月訛稱已獲GML授權，向一間名為「樂天」的財務公司成功申請1000萬元按揭貸款。

財務公司查問

稱律師行溝通問題

控方指出，貸款原先存往梁家樂律師行，惟律師行稱沒有收到單位業主、即GML的指示，拒絕收款。在樂天查問下，首被告僅稱律師行有溝通問題，促樂天將款項改為存入次被告所屬公司，即Chilly Associates Ltd.的戶口。次被告收款後，將約70萬元轉入自己戶口，另將710萬元轉帳首被告戶口，餘下220萬元轉帳至一間名為「川和」的公司。由於川和事前已付約200萬元委託首被告代申請備用信用證但失敗，故川和一直向他追討此費用。

重施故伎借款圖「數冚數」

控方續稱，樂天其後收不到還款或利息，並發現用作按揭的物業未有在土地註冊處登記法定押記，於是循民事向單位業主及梁家樂律師行索償。首被告見狀，遂冒簽文件，以單位業主之名聘請律師在民事聆訊中抗辯，業主甚至不知自己被控訴。最終首被告重施故伎，成功向另一名為「錦豐」的財務公司借貸1000萬元，用以償還拖欠樂天的債務，並於4個多月後由其姊姊蘇潔兒代他還款。廉署調查約一年後，於2016年10月將兩名被告拘捕。

【案件編號：DCCC415/18 】