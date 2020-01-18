車剷行人路撞9師生4重傷 8歲童捲車底危殆 教師多處骨折

師生練田徑後行回校遇事

事發昨午近4時，上水李志達紀念學校一名男教師帶同12名學生，在附近運動場練習田徑後，沿天平路步行回校，至聖約翰救傷隊救護站外時，涉案私家車沿天平路向馬適路方向行駛，撞飛一支路牌柱後，再衝上行人路，撞倒多人。現場消息稱，43歲女司機當時正接載自己兒子，事後她向警員報稱突感不適，「眼前一黑」致車輛失控撞壆，再剷上行人路，撞向救護站外牆停下。她以涉嫌危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害被捕。

稱眼前一黑 女司機被捕

8歲姓歐陽男童一度捲入車底，在消防到場前已被途人合力救出，他身體多處骨折，被送往大埔那打素醫院後轉送威爾斯親王醫院救治，情况危殆。31歲宋姓男教師身體亦骨折，連同年約8至9歲的5男2女受傷學童送往北區醫院治理，至昨晚3人情况嚴重，5人穩定。

附近護老院職員林先生目擊事發經過，他說私家車當時全無減速迹象，傳出兩聲巨響後衝向行人路上的師生，「好似打保齡球咁『全中』」。意外後聖約翰救傷隊救護員即時替傷者急救。

該校周姓副校長稱，事發時師生在行人路上，接近回到學校，受傷的全為小三學生，事後部分學生自行回校求救。校方昨啟動危機小組，通知家長、教育局及辦學機構，並安排老師「一對一」陪同受傷學生送院治理。