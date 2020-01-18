26空置校舍地倡建住宅 14幅可建公營房屋

審計署2015年批評政府各部門未善用空置校舍，浪費資源，其後規劃署按中央調配機制，檢討教育局已確認毋須作學校用途空置校舍用地，確定其長遠用途。規劃署昨根據最新檢視報告，更新有關清單及建議的長遠規劃用途等資料。

180幅保留作政府、機構或社區用途

在233幅空置校舍用地中，規劃署建議180幅長遠保留作「政府、機構或社區」用途；26幅建議作住宅用途，當中14幅發展公營房屋；餘下27幅位於鄉村範圍的前新界村校空置地，則建議保留作鄉村式發展、鄉郊用途、休憩用地用途等。

規劃署指出，截至去年6月底，233幅空置校舍用地中，有43幅座落在私人土地，有關用途須由土地擁有人決定，另7幅礙於用地或技術限制，現時並不適合使用。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，按照規劃署現時的數字，可興建公屋的用地比例仍偏低，但他表示理解，因部分用地的位置、配套等未必適合發展公營房屋，供大量人居住，「如果是適合的話，當然希望多些」。他認為不適合建公屋的土地，可考慮興建過渡房屋，協助改善基層住屋問題。全港關注劏房平台召集人賴建國稱，只有14幅空置校舍用地作公營房屋發展「肯定是少得滯」，他無奈說：「街坊唯有再努力等。」他說未來經濟好壞仍是未知數，基層生活或受影響，亦不排除有更多人輪候公屋，令整體輪候時間進一步延長。