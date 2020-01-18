平民女兒庭上盤問醫生 憾無傳召護士釐清真相

長女邱玉琴憶述，父親患哮喘多年，偶爾要到醫院覆診，但從不讓子女陪伴，因為當時患癌的母親仍在生，父親寧可他們把心力放在母親身上。次女邱寶琴說，也沒想過父親會在留院數日後離世，她記得父親的遺物只有幾粒糖果、一個水壺，正是平日散步會帶的東西。

這次死因聆訊中，邱寶琴主要代表家屬盤問醫生。從事服務業的她形容過程十分困難，因醫生常引用醫學文獻及數據，她靠着一本字典及親友協助，才知道如何發問。整個星期，她幾乎每天只睡一兩個小時，親手寫了十幾頁筆記，「等咗3年，就係為呢幾日死因庭，為爸爸出聲」。

索10多次醫療紀錄不果 憂資料石沉大海

父親去世至今3年，家屬說他們曾去信屯門醫院10多次索取詳細醫療紀錄，例如父親在事件中的每分鐘計呼吸機讀數。院方早前供稱，由於醫護無在72小時內下載數據，紀錄已被刪除。邱玉琴說，父親死前兩日「甩喉管」多久已無從得知，她低頭拭淚說：「啲資料會唔會石沉大海？」

在傳召證人方面，家人亦感無助。邱寶琴說，10名證人中，只有主診醫生林棋煒在父親死前兩日經手診治，如可更早取得法律意見，他們想向法庭建議傳召當日發現「甩喉」的護士，「佢先解答到個問號」。