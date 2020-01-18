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甩喉翁裁死於自然 官提醒仍可追究 家屬感失望 擬醫委會投訴及興訟索償

【明報專訊】患哮喘及肺阻塞的七旬翁3年前留醫屯門醫院，接駁呼吸機喉管期間疑「甩喉」，心跳一度停頓，兩日後情况惡化，由主診醫生注射降血壓藥，並在12分鐘內兩度換喉，最終不治。案件在死因庭經6日審訊後，陪審團昨以4比1裁定事主死於自然，死因是呼吸衰竭及哮喘惡化。死因裁判官在裁決後稱，明白裁決並非家屬想要的答案，他們仍可透過其他途徑跟進。

事主女兒對裁決感失望，表明會繼續追討，因為父親的死因「仍有好多問號」，他們會索取法律意見，考慮會否向醫委會投訴。協助事主家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌透露，家屬去年已入稟區域法院向屯門醫院索償（見另稿）。

陪審團4建議 包括儲數種降血壓藥

根據5人組成陪審團的裁決，生前已退休、終年74歲的死者邱名伴，於2016年5月16日在屯門醫院去世，死因是呼吸衰竭及哮喘惡化。陪審團以4比1大比數裁定事主死於自然，並向醫管局提出4項建議，包括：1） 深切治療部要儲存多幾種不同機制的降血壓藥，供醫生選擇；2）向哮喘或肺阻塞病患處方拉貝他樂（Lebetalol）前，需得另一名醫生同意；3）醫管局應納入指引，規定插喉時要用二氧化碳監測儀；4）進行心肺復蘇的前後，須下載保存病人每分鐘的數據紀錄。

屯院認交代未完善 將跟進可行措施

屯門醫院發言人昨晚回應裁決稱，會就事主個案檢討，認為醫療團隊雖曾與家屬會面，但交代未盡完善。院方會研究死因聆訊所提建議，跟進可行措施。

綜合證供，事主邱名伴生前患哮喘及肺阻塞，2016年5月12日因氣喘發作而送往屯門醫院，需插喉協助呼吸，兩日後凌晨「甩喉管」，心跳停頓10分鐘後搶救成功；同月16日凌晨其情况惡化，主診醫生遂注射降血壓藥拉貝他樂，並在12分鐘內兩度換喉，終搶救不治。

本案專家證人、威爾斯親王醫院深切治療部顧問醫生葉曉怡早前作供稱，拉貝他樂會令支氣管收縮，或間接促成事主去世，形容當時只受訓兩年的主診醫生這樣用藥「較大膽」。專家證人亦懷疑院方無用監測儀確認插喉位置，醫生或曾把喉管誤插食道，才要兩度換喉。

死因裁判官昨早引導陪審團稱，若陪審團認為事主患有「潛在可致命病况」，而醫療介入不能阻止其死亡，應裁定事主「死於自然」，否則應裁定為「死因存疑」。

【案件編號：CCDI-276/16】

相關字詞﹕血壓藥 插喉 甩喉 屯門醫院 死於自然 死因研訊

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