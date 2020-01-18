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民政專員拉隊離場 中西區議員申訴署投訴

【明報專訊】民主派中西區區議員前日在區議會上動議通過譴責警務處長縱容警員濫權，要求他下台。警務處長鄧炳強、中西區民政事務專員黃何詠詩在之前先後「拉隊」離席，政府解釋因指控不實及不認同動議的立場。民主派中西區區議員昨午到申訴專員公署投訴黃何詠詩疏忽職守。另外，去年7月中西區召開特別會議，會上亦有動議譴責警暴、林鄭立即謝罪下台等。根據會議紀錄，黃何詠詩當時沒有離席。

就民政專員對類似動議的做法前後不一，政府回覆重申前日的立場，又說十分重視區議會的意見，各區專員是政府在地區層面的代表，並會與區議會保持溝通。政府呼籲有關區議員在相互尊重原則下理性討論。

去年譴責警暴動議遭否決 黃何詠詩未離席

去年7月18日，中西區區議會召開特別會議，議程上唯一討論事項是「強烈譴責林鄭月娥政府及警務處長於2019年6月12日將和平示威定為暴動，濫用暴力直接開槍，令參與示威的青年被暴力對待，多人受傷」。民主黨甘乃威在討論尾聲提出動議：「譴責警方粗暴鎮壓及使用橡膠子彈、布袋彈、胡椒彈及催淚彈對付6月12日和平的示威市民」、「不要檢控6月12日金鐘衝突的示威者」、成立獨立調查委員會等。動議在建制派佔多下被否決。會議紀錄顯示，黃何詠詩列席，無紀錄顯示她有中途離席；警方沒按議員要求出席。

民主黨中西區議員許智峯質疑，政府做法前後不一，上屆區議會由建制派主導，相信政府見到動議不會獲通過，所以民政專員不離席，但今屆民主派主導，就按政治需要離席。他強調專員和政府服務議會是應分，促政府有更清晰指引，若政府人員離席非因公務就要懲處。

區議會主席：離席是「公務員政變」

民主派中西區議員昨午到申訴專員公署投訴黃何詠詩疏忽職守。中西區區議會主席鄭麗琼表示，會議原定有多項涉及民生的議程，食環署和發展局等官員會出席，但民政專員離場，令很多議程不能完成討論，做法是「公務員政變」。

另外，多名泛民立法會議員在昨日財會審議公務員加薪時批評政府代表在前日中西區議會離席，違反政治中立。公民黨譚文豪質疑，立法會早前辯論譴責林鄭月娥時，為何政務司長張建宗不離場，揶揄是標準不一。旅遊界姚思榮稱，區議會是處理地區事務，若討論譴責警暴及官員等全港性議題，將令在席官員尷尬，他關注公務員日後應如何處理同類情况。

羅智光：看不到違守則 公務員有責任助政府

公務員事務局長羅智光回應稱，將就公務員參與區議會議案的角色，向民政事務局表達關注。他看不到相關公務員有違反守則，稱公務員有責任輔助行政長官及政府。

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