科大宿生須申報曾否赴武漢 留房應付突發

食物及衛生局長陳肇始前日召開第二次嚴重應變級別督導委員會會議，表示農曆新年春運期間，旅客來往頻繁，令病毒傳入本港和社區傳播風險升，相關部門會提醒旅遊和酒店業採取衛生署有關預防傳染病措施，籲各大學加強校園和宿舍防控，留意曾到訪內地的學生健康情况。

科大稱今日起向宿生派發回條，要求回覆近期有否前往武漢，提醒學生如有發燒或呼吸道感染症狀，應即求醫並通知舍監，大學亦已預備足夠房間應付突發情况，倘發現懷疑個案，會按衛生防護中心指引通報。浸會大學已告知計劃在農曆新年期間前往武漢的宿生預早知會行程，宿舍導師和職員會加強留意內地生健康狀况，大學已預留宿舍房間，有需要時供出現呼吸道感染症狀宿生入住。

中大派健康申報表 浸大宿生赴武漢須知會

香港中文大學已提升對傳染病的應變，透過大學保健處醫療監察，如有懷疑個案，將向衛生署衛生防護中心呈報。中大宿舍紫霞樓舍監林漢明稱，農曆新年假後將再發健康申報表，了解宿生有否呼吸道感染病徵及到訪過何地，曾接觸過懷疑個案但無病徵的宿生亦可獲安排入住單人房，萬一有宿生被發現屬懷疑受感染個案，將呼籲其他宿生回家，全面清潔宿舍，不便回家的宿生可留宿接受評估。

香港大學發言人表示，大學醫療保健處已發電郵並開設網頁，提醒學生和教職員在外應採取的預防措施和注意事項，回港後如有發燒或其他病徵應立刻通報和求診。嶺南大學根據指引以漂白水更頻繁清潔校園、增加消毒洗手液供應，及增設10個體溫檢測站。香港城市大學、香港公開大學、香港理工大學、香港教育大學均回覆，已加強校園的清潔和消毒措施。

酒店業加強消毒添置口罩

酒店業協會執行總幹事郭志傑稱，酒店近期已加強消毒及添置口罩，前日向屬下酒店會員發最新指引，如遇到來自武漢又有發燒等症狀的病人，應先建議顧客戴口罩，再請他或帶他到醫院，由醫生診斷及通報。牌照事務處前日向旅館牌照持有人及牀位寓所牌照持有人發信，提醒住客若出現發燒或呼吸道病徵，應佩戴外科口罩、立即求診。

衛生防護中心亦向醫生發信，建議為診所或醫院的求診者和訪客量度體溫。

（武漢肺炎）