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許樹昌：倘有動物源頭線索 應檢視貿易路徑考慮管制

【明報專訊】武漢爆發新型冠狀病毒引起全球關注，內地官方公布的資訊仍然有限。中大呼吸系統科講座教授許樹昌在《國際傳染病雜誌》撰文，表示武漢新型冠狀病毒疫情仍有很多疑問，如不清楚動物源頭、傳播途徑、潛伏期等，臨牀資料亦相當缺乏。他建議若有任何動物源頭線索，全球衛生機構應檢視野生動物及家禽的貿易路徑，考慮採取貿易限制等措施。

許樹昌撰文表示，內地當局應對疫情反應迅速，但仍有很多疑問。他舉例，目前病毒應由動物傳人，需要確認動物源頭、傳播途徑及病毒潛伏期等，他又指病例的臨牀資料仍相當缺乏，包括患者年齡層、疫情趨勢、病毒傳播力、驗屍結果及抗病毒治療對重症患者的療效等。他認為，如獲得有關動物源頭的線索後，全球衛生機構應檢視野生動物及家禽，從其他地方運送到武漢的貿易路徑，並考慮實施貿易管制及其他感染控制措施。

袁國勇：快速測試以往懷疑個案 全部陰性

港大微生物學系講座教授袁國勇昨接受傳媒訪問時表示，現階段評估疫情太早，要了解所有病例的病發時間，再看14天後有否新病例，才知疫情發展。如源頭不止一個，甚至在社區爆發，疫情則不容忽視。他又說，港大將本港以往的懷疑個案用新快速測試檢測，全部樣本呈陰性反應。

世界衛生組織向醫療機構發出感染控制指引，包括及早識別及控制感染源；向所有病人實施手部、呼吸衛生的標準預防措施，向懷疑新型冠狀病毒患者提供口罩；防止接觸及飛沫傳播病毒，如獨立病房不足，將懷疑患者集合在同一空間；加強醫護人員感染控制教育等行政措施；以及確保環境設施妥善，例如將懷疑病人及其他患者相隔1米距離。

（武漢肺炎）

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