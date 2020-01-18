泰第二宗確診 患者稱無到海鮮城 專家料野生動物運送時播毒外地

武漢增4個案 日確診者曾與肺炎父同住

武漢衛健委在今日零時10分公布，新增4宗新型冠狀病毒個案，全屬男性，於本月5至8日病發，8至13日入院，現情况穩定。至於日本確診的30多歲男患者，日本放送協會（NHK）引述厚生勞動省稱，患者返日本前在武漢與患肺炎的父親同住，暫未知其父是否感染新型冠狀病毒。

本報昨致電泰國疾病控制部查詢，當局表示新確診的74歲女病人居於武漢，於13日與家人參加旅行團，經曼谷國際機場（Suvarnabhumi Airport）入境，被檢測到發燒並隔離。當局表示患者到泰國前已發燒及咳嗽，報稱沒去過華南海鮮城，沒有接觸野生動物或確診患者，但對於有否到其他市場，患者說法前後不一，當局暫未掌握資料。

泰：患者情况穩定 同行家屬領隊沒現病徵

泰國疾病控制部又表示，患者早前出現輕微肺炎，至昨情况穩定，沒發燒及咳嗽；同行家屬及領隊沒病徵。患者與首宗確診個案的61歲婦正接受隔離監察，兩個案不相關。此外，由武漢到越南的23歲男子，因發燒被隔離檢查，峴港市醫院表示患者各項指標正常，仍待確認是否感染新型冠狀病毒。新加坡昨日新增兩宗疑似個案，涉事的64歲男及61歲女曾到武漢，正被隔離調查。

世衛指出，泰國及日本先後確診境外個案，預料因應國際間的旅運模式，其他國家有可能出現新增個案，呼籲各國應對。內地方面，武漢市衛健委前晚公布第二宗死亡個案，做法與公布首名死者的資料不同，沒提及死者與華南海鮮城關聯，官方早前表示首名死者生前常到武漢市華南海鮮市場採購。

學者：3境外確診無到疫點 料源頭不止一個

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，3宗境外個案患者均沒到過華南海鮮城，顯示傳播源頭已不止一個，甚至可能經運送野生動物或受感染旅客，帶到不同地區及省份。農曆新年假期不少旅客到日本及泰國，會否加劇當地社區爆發的風險，他認為目前未有醫護感染，顯示病毒人傳人能力不高，而旅客若不適難以四出遊玩，相信大規模人傳人風險暫時不大。許樹昌稱泰國已隔離患者，對傳播風險影響不大，但內地要盡快查明動物源頭。

泰國自1月3日至16日，於4個機場對86個來自武漢的航班乘客進行檢疫，共檢查13,624人，符合調查條件的21人，大部人感染流感。當局向旅客派發英文、中文及泰文的健康提示卡，提醒旅客不適時應求醫，並告知醫生在武漢的行程。

微博：武漢發燒門診擠滿患者 要求回家隔離

此外，微博帳號「樹先生sss」於16日發文稱父親感染病毒性肺炎，武漢同濟醫院發燒門診擠滿患者，「人多到躺在走廊的地上」，甚至要求患者回家隔離，最終因情况嚴重轉入金銀潭醫院，他與母親經電腦掃描顯示感染肺炎，其微博貼文已被清空。本報昨致電武漢同濟醫院、武漢市衛健委查詢，均無人接聽。許樹昌表示，醫院應隔離懷疑患者，否則增加院內爆發風險。

本港昨新增3宗懷疑個案，兩男一女患者年齡介乎24歲至42歲，檢測樣本對人類鼻病毒/腸病毒以及腺病毒呈陽性。

明報記者

（武漢肺炎）