民調：特首民生10招 未改對政府觀感

10措施皆支持多於反對

民調於特首公布10項政策翌日晚上開始，以電郵接觸組群成員，並於網上完成調查。截至昨早9時，調查隨機訪問了香港市民代表組群1088人，另訪問自願參與組群11,820人，結果按全港人口、選民結構加權調整。整體而言，市民支持新推出的10項政策，隨機代表組群和自願參與組群對推新政策的支持率淨值（支持率減反對率）分別為32百分點和24百分點。

改善政府外判工待遇最獲支持

若按受訪者對個別政策的支持率淨值由高至低排列，支持度最高的政策為「改善政府外判員工待遇」，兩個訪問組群對此政策的支持率淨值分別為72百分點和65百分點；其次為「逐步增加法定假期」，支持率淨值分別有60百分點和53百分點。最低支持率淨值為「為非公屋、非綜援低收入住戶提供現金津貼」，兩組群分別為20百分點和17百分點（見表）。

至於有關政策有否改變受訪者對政府觀感，將「感到變好」比率減去「感到變差」比率，兩個組群分別得出的淨值為-1百分點和+2百分點。鍾庭耀稱民意數字值得思考，比喻：「好人做好事大家好開心，但壞人做好事你會點諗呢？」

城大專業進修學院學術統籌宋立功分析，多數市民認為政府在前一階段處理修例問題上無悔意，除撤回草案外無回應其餘訴求，是次推出民生措施是為「堵住眾口」；對認同政府者，可能認為政府在經濟下行時作準備屬應分，故新措施對提升政府管治權威助力不是很大。

劉兆佳：有人或覺收買人心

全國港澳研究會副會長劉兆佳稱不知結果有多準確，某些陣營的支持者或不參加某些機構的調查。他說按自己觀察，不認為這類措施對改善對政府信心、觀感有很大作用，但不會說一些作用也沒有，新措施可以強化原本支持政府的低下階層對政府的好感，但不會爭取到反政府市民的心，有人甚至可能覺得政府是收買人心。