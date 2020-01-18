邵家臻被停教務 浸大：非解僱停職

浸大回覆本報查詢時表示，由於有關個案正按既定程序處理，浸大社會科學院成立的審核小組認為，相關教職員未宜執行教學工作，但並非被解僱或停職。基於私穩問題，浸大不便透露個別員工的薪酬安排。

邵質疑未待上訴結果 違程序公義

邵家臻去年因佔中案被判囚8個月，案件已排期於下月24日至26日上訴聆訊。邵表示，昨日被邀請回浸大開會，會上有人事部主管、社工系系主任和社會科學院院長，3人向他遞上一封「解除教學工作」的信件，稱學校已因應他於佔中案被判罪成，成立一個內部調查委員會，稱委員會需時檢視其個案，其間會停止他的教學職務。邵表示，聆訊日期尚未確定，而校方亦表明聆訊時不可由職員工會代表或律師陪同；而一旦被裁定違紀，最嚴重的後果是解除教席。

邵家臻表示，佔中前後一直在浸大任教，強調自己一直遵守大學規定，包括在監禁期間申請無薪假期，以及上繳部分立法會議員薪金。他形容事件不止是他的前途問題，稱有人要將他趕盡殺絕，「大家要關注大學是否跪低，進行政治清算」。

港大法律系副教授戴耀廷亦因佔中案被判囚16個月，及後獲准保釋等候下月上訴。港大校方去年成立「探討充分解僱理由委員會」，並於本月內開會討論戴的個案。

（反修例風暴）