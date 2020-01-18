田北俊立會選舉「做啲嘢」 被問組黨稱「不排除」

稱與曾俊華同憂香港

盼中間派培養人才參政

本報昨晚曾致電田北俊求證，惟無人接聽。他在訪問中形容，香港發生的事，令退了休的他、曾俊華、另外兩名自由黨榮譽主席周梁淑怡和劉健儀感擔心，正考慮出來「做啲嘢」。至於是否組新政黨參選立法會，田北俊稱不可說是組新政黨，但亦不能排除。他稱以他們的年紀不應再在前線，但有能力在幕後策劃、出錢出力，向中央說希望「一國兩制，重回正軌」，令港人對議會有信心。他又希望中間派別能培養有質素的人出來參政，「若真係要我們抬轎，我們在想如何支持這班人去選」。是否想向政府施壓？他稱，「可以係呢個暗示，政府已經知」。

被問會否與田北俊組黨

羅永聰：曾俊華應不會上前線

據了解，田北俊、曾俊華和曾鈺成等人近日飯敘，討論發展中間路線的可能，但結論是現時政治走向極端下，中間路線的發展暫不樂觀；田北俊在過去區議會選舉中都有助年輕人參選，部分人更成功當選。至於曾俊華會否與田組黨，2017年曾協助曾俊華選特首的羅永聰接受查詢時表示，曾俊華一直關心香港和年輕人，很想幫助年輕人參與社會，但曾已69歲，應不會走出前線。

（反修例風暴）