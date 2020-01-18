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上訴失敗 警續反對1．19遊行

【明報專訊】社會近日轉趨平靜，民陣於上月及今年元旦舉行的大型遊行都獲批不反對通知書，周日（19日）原定由遮打花園至維園的遊行卻不獲批，昨日並被駁回上訴，警方將開放昃臣道和美利道交界的遮打道予市民集會。籌辦的民間集會團隊發言人劉頴匡稱，是次為警務處長鄧炳強上任後，首個不獲批的遊行，批評警方反對遊行的標準「一時一樣」。

警方早前反對周日遊行，但批准遊行前集會，民間集會團隊提出上訴，昨遭公眾集會及遊行上訴委員會駁回，但警方與團隊商討後達成共識，警方將開放昃臣道和美利道交界的遮打道予市民集會，糾察數量亦減少一半至100名。

獲批准的集會將於周日下午3時，在遮打花園及遮打道行人專用區舉行，不反對通知書至晚上10時結束，團隊預計有5000至1萬人出席。

集會團隊發言人劉頴匡表示，是次是鄧炳強上任警務處長後及2020年首張反修例遊行相關的反對通知書。他說，對上訴結果不感意外，斥警方反對遊行的標準一時一樣。劉引述上訴委員會委員問警方，如12月8日遊行有暴力事件，為何又會批出元旦遊行，而是次遊行與元旦遊行有何分別。劉稱，港島總區高級警司吳樂俊當時無正面回答。

遮打集會獲准 倘人太多「需市民離開」

劉認為，遊行被禁止是政治判斷，稱香港市民對反對通知書已免疫，他會繼續辦集會，呼籲市民參加。被問到如有市民自行開始遊行，團隊會如何應對，劉說，視乎參與人數，若集會範圍未塞爆，會呼籲參與者留在集會範圍，但如人太多，或有風險出現人踩人，將需要市民離開場地。警方於元旦遊行及早前的上水遊行期間，皆提前要求遊行完結，劉頴匡也對被提早解散集散感擔憂，但形容「肉隨砧板上」，屆時會盡力安排。

（反修例風暴）

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