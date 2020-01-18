成員續任不刊憲 張達明：好唔啱規矩

翻查過去5年（2015年至2019年）的新聞公報及憲報，政府過往會公布委任或續任監警會成員，或委任個別成員為監警會主席、副主席的消息。本身是律師及建制團體「幫港出聲」成員的錢志庸，自2016年1月1日起擔任監警會成員，並於2018年獲續任兩年，同年獲委任的成員包括劉文文、資深大律師毛樂禮及蘇麗珍。按監警會網頁顯示，劉、毛及蘇均已不在委員會成員名單之上，名單上只有獲續任的錢志庸，政府或監警會至今均沒有正式公布。

根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》，獲委任成員的任期不超過兩年。

保安局：刊憲不是法例要求

保安局發言人表示，就監警會成員的任命刊登憲報或發布新聞稿不是法例要求，最新成員名單可瀏覽監警會網頁。本報昨致電向錢志庸查詢，他未有直接回應是否已獲委任信，但稱是經「正常程序」續任，前日亦有出席監警會的會議，至於政府是否公布他獲續任的消息，他稱「不關我的事」。

監警會前成員、香港大學法律學院首席講師張達明表示，以往在其任期屆滿前已獲發委任信，同時政府會公布消息，他形容政府今次做法「奇怪」、偏離以往，批評政府「好唔啱規矩」，他認為政府欠公眾一個交代，應向公眾解釋是行政失誤，還是刻意不公布。

立法會保安事務委員會委員涂謹申稱，政府做法不涉及違法問題，「但（委任）好似唔見得光」，他認為如果局方是一時疏忽，大可重新公布，但以「任命刊登憲報或發布新聞稿不是法例要求」回應，更惹人懷疑背後的理由。

（反修例風暴）