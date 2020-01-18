夜貼連儂牆 休班警被捕

警方稱，昨凌晨約3時接報有人在屯門龍門路聚集，懷疑有人企圖毁壞一天橋設施，警方到場拘捕5男3女，年齡14至61歲，涉嫌管有物品意圖摧毁或損壞財產，並在其中兩人身上檢獲海報、膠刮、手套及電鑽。警方確認其中一名31歲被捕男子為休班警務人員，強調警隊非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，定必嚴正處理。

即時停職 網上被起底

屯門區議員李家偉在facebook直播拘捕過程。片段所見，昨凌晨3時許，5男3女被警方截查及盤問，後來被分批帶上警車載走。李稱8人早於昨凌晨1時許在距離連儂牆約50米外、新屯門中心側門入口位置被警員包圍，他接獲街坊通知後，於凌晨近3時到達，8人仍被12名軍裝警員包圍，但警員一直未有任何動作，至3時45分才開始搜身及搜查8人的隨身物品，至4時15分拘捕8人，押回青山警署。

據了解，被捕警員姓黃，當差6年多，原駐守青山警署軍裝巡邏小隊，至反修例風波後被調派入防暴大隊中的第二梯隊，其女友及女友母親亦涉同案被捕。

高等法院早前頒下臨時禁制令，禁止任何人不法披露警員及家人的個人資料。一名自稱警察的網民「通天書生諸葛臥龍」，於其已認證的微博上張貼出涉案警員的全名、警員編號、職級及所屬警署等，同時在直播截圖中圈出該名警員，另亦有內地網民貼出涉案警員的近照。警方稱， 對於有可能違反禁制令的網絡言論，會進一步了解，有需要時作跟進調查。

（反修例風暴）