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警截槍彈流入渠道 拘砌槍屠龍隊員 起手槍500彈 疑網購配件分拆寄運

【明報專訊】警方去年底破獲多宗真槍案及炸彈案，經進一步調查後，本月初在一速遞公司檢獲由美國寄出的10個郵包，內藏多件手槍配件及子彈。警方昨早在沙田廣源邨拘捕一名27歲提款機維修員，在其寓所搜出一把P80手槍及92發子彈，相信他為勇武組織「屠龍小隊」成員，負責收取配件並裝嵌手槍後，分發給「激進人士」使用。

速遞公司檢10郵包

警方去年底破獲多宗真槍案及炸彈案，拘捕最少13人，其中6人被檢控。警方順藤摸瓜後，於今年1月7日至10日在土瓜灣一速遞公司截獲10個由美國寄出的郵包，內有362粒長槍子彈、150粒9mm短槍子彈、99條燃點炸藥用的引爆電線、還有一批手槍零件，包括瞄準器、前後準星、手把等。警方昨早掩至沙田廣源邨，以涉嫌無牌管有槍械及彈藥拘捕27歲陳姓男子，並持法庭手令在其住所搜出一把P80半自動手槍及92發子彈，其中47粒藏於7個彈匣內，手槍性能良好，可即時發射。

區議員：警阻撓被捕者見律師

沙田區議員楊思健稱，事發時被捕人正出門上班，踏出廣松樓大閘時，遭多名埋伏便衣探員撲倒制服，雙手被扣上手銬，及後被押返單位蒐證。警方搜屋後把被捕人押返沙田警署，同時拖走其電單車扣查。他說，被捕人沒有受傷，能自行登上警方的私家車。區議員廖柏康稱，探員昨早登樓蒐證約兩小時，有關樓層全翼居民不可進入，有鄰居聲稱無辜被搜屋。廖質疑警方是否想用搜屋手段，製造鄰居被拖累情况。

兩名區議員獲悉陳轉送灣仔警察總部扣押時，安排律師在警察總部要求接見，但警方以不同藉口阻撓，包括事忙未能安排、沒有被捕人紀錄、被捕人仍在沙田警署等，至傍晚近7時，即被捕超過10小時仍未能接觸被捕人，批評警方阻止被捕人行使應有權利。

被捕人任職提款機維修員

據悉，陳報稱任職提款機維修員，本身是軍事迷，日常會穿迷彩軍服、軍靴，被捕時亦是同樣衣著。據悉其家人不相信他會藏有真槍，收到消息時第一反應是「氣槍嚟㗎」。家人擔心他被捕後會受到不當武力對待，亦擔心被警方「抄家」全部被捕。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，相信有關槍械零件在美國網站購買，經郵寄到本港土瓜灣一間速遞公司。他說，被捕人利用速遞公司作集運收發點，並用假名收貨以掩飾身分及住址，令調查上有困難。被問及在美國網購槍械是否需要當地住址，李稱會聯絡海外執法機構調查是否有其他接頭人。李桂華說，相信被捕男子和勇武組織有聯繫，其角色為負責收取手槍配件並裝嵌後，將槍械分發給「激進人士」使用。

手槍與上月檢獲一柄型號相同

李桂華指是次檢獲的P80手槍與上月部分偵破案件的手槍型號相同，相信數宗案件中的槍械均以同一途徑進口。他說，今次未有情報顯示是次手槍的用途，但根據該勇武組織的「往績」，會利用槍械及炸彈在遊行示威中攻擊警員及製造混亂。

警方於去年12月8日民陣遊行前檢獲一支Glock半自動手槍及逾百發子彈，拘捕11人，又於翌日於香港華仁書院地基檢獲兩個具殺傷力的土製炸彈；12月18日再在港島檢獲一支短槍及38發子彈。12月20日晚，大埔翠屏花園發生開槍案，警方拘捕一名18歲男子，並檢獲一支AR15長距離步槍、一支P80型號手槍及200多發子彈。

明報記者

（反修例風暴）

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