【Emily】中聯辦酒會未獲邀 田少：唔知西環仲當唔當我建制

撐光復：王志民令一國兩制走樣

田少同公民黨前主席余若薇、公共事務顧問盧子健擔任網媒「眾新聞」搞嘅午餐會嘅嘉賓。年輕人近月成日喺街上叫「光復香港」口號，被建制派質疑有港獨含意，但田少唔驚，高調撐「光復」。田少話嘅「光復」，其實係講香港1997年回歸時嘅一國兩制、高度自治，佢話當年香港真係有更多自由，唔會被DQ參選資格。佢仲叫香港後生仔「加油」，多啲關心社會、政治，等中聯辦聽到市民嘅心聲。

田少噚日亦向政府開火，佢話香港嘅商家佬過往顧住做生意，管治應該係政府做，但反修例運動後暴露社會深層次矛盾，不過田少不滿話「無理由將香港社會問題歸咎地產商」。

田少又評估，區議會改選後民主派大勝，喺選委中多咗100幾票，特首林鄭月娥下台再補選嘅機率細，因為如果補選，1200張選委票之中，候選人唔好話想攞777票，𠵱家連爭取689票都難，試問仲有邊個想出嚟選。所以佢認為有可能由林太繼續留任直至2022年，自己去收拾爛攤子。