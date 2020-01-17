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港聞
2020年1月17日星期五
港聞二
首赴區會 認警辱罵市民不展證不當 被促下台 一哥：我理直氣壯做得好
百警內外戒備 無戴證者被請離會議室
少女稱遭警輪姦 鄧炳強：查假口供
入場接李偲嫣花束 離開未收泛民簽名信
日確診者服退燒藥過關 武漢增1死 港擴監測 曾赴內地醫院接觸病發者須呈報
學者倡對比平民患者抗體水平 尋隱藏病人
公布有別禽流感 內地沒提流行病學資料
未排除有限人傳人 台灣升第二級警示
冬季流感11日奪17命 逾90宗爆發
延產假案「走捷徑」 立會大比數通過 何君堯倡23條亦繞內會
甩喉翁死因結案 女兒：屯院無交代儀器前後參數
涉賄試卷助理 Kris Lau：款項屬「打手」報酬
戴啟思續掌大律師會
駁回郭永健示威上訴 官：不涉廣泛重要性
機場200米行人橋年中啟用 來往兩大樓省15分鐘 可俯視飛機駛過
防AI詐騙 勿只靠電郵 生產局倡企業檢討轉帳流程
自願醫保半年保單30萬 約一半40歲以下
尊子漫畫
【Emily】中聯辦酒會未獲邀 田少：唔知西環仲當唔當我建制
【Emily】阿臻「赤柱磨成書」談在囚經歷 示威者獄中稱號「暴動仔」
【Emily】大埔議員斥政府《區會例》當緊箍咒
【Emily】陳家珮武漢返港：輕鬆過關 話「已自我隔離一周」
【Emily】被破壞17次交通燈位置曝光
【Emily】唐英年話唔怕「赤字」只怕「赤口」
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【明報專訊】（請看附圖）
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首赴區會 認警辱罵市民不展證不當 被促下台 一哥：我理直氣壯做得好
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