防AI詐騙 勿只靠電郵 生產局倡企業檢討轉帳流程

去年網絡保安事故跌 殭屍網絡增

中心2019年處理9458宗網絡保安事故，較2018年下跌6%，惟兩主要事故「殭屍網絡」（Botnet）和「網路釣魚」（Phishing）增加（見表）。中心指有關事故增加與全球趨勢相若，反映不法分子為謀取更大利益，較多以上述兩個途徑攻擊銀行、保險、金融及證券行業。「惡意軟件」的事故大減，惟生產力局首席數碼總監黎少斌提醒，現時更多惡意軟件感染電腦後無立即行動，潛伏企業內部嘗試橫向發展感染其他電腦，亦需提防。

中心預計，隨人工智能、物聯網和5G發展，將帶來更多網絡界面和更大數據流量在不可靠的網絡中，形容今年的保安趨勢是「變革之年」。人工智能深度學習更形成新形式「深度詐騙」（DeepFake）。中心經理梁兆昌引用去年全球首例︰2019年9月，一家英國能源公司高層被一把酷似其母公司上司的聲音說服，將24.3萬美元轉帳予騙徒操縱的戶口。梁稱騙徒以人工智能模擬事主上司說話用詞、語速，甚至口音，令事主不虞有詐。黎少斌提醒企業以此為鑑，檢討公司轉帳及匯款流程，亦建議一切有關金錢的指令，員工及高層應以電話互相確認，而非以電郵等網絡溝通設備。中心呼籲企業勿因一時方便，開放過多網絡權限予員工。

微軟的Win7及Win Server 2008/2008R2本周初終止支援服務，中心表示，未來亦相繼有TLS1.0/1.1等軟件停止支援傳輸層安全協議，建議企業或個人用戶將舊有系統升級，或購買系統供應商的「擴展安全更新服務」。中心現時正為醫療業界，包括部分私營醫療機構及醫管局提供網絡保安通報，檢驗其IP有否被感染。

明報記者