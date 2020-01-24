機場200米行人橋年中啟用 來往兩大樓省15分鐘 可俯視飛機駛過

毋須再乘接駁巴士 造價9億

「天際走廊」行人天橋全長200米、淨高28米。機管局工程及科技執行總監梁永基昨日表示，整項天橋工程造價約9億多元，於2018年初展開工程，最快今年6月完成驗修，並於暑假前後正式啟用。他形容，「天際走廊」建成後，將成為全球最長的機場禁區行人天橋，前後兩端設有玻璃地板，以及瞭望台、餐廳等設施，屆時旅客行經天橋時，可從天橋中央俯視航機從橋底駛經，並指天橋足以讓現時最大型的客機A380從橋下通過。

梁永基稱，目前北衛星客運廊每年客運量約500萬人次，旅客現時由1號客運大樓前往北衛星客運廊，需乘搭接駁巴士，需時約20分鐘；「天際走廊」啟用後，旅客可徒步來往兩座大樓，需時只需5至10分鐘。他估計屆時每年可減少約10萬班次接駁巴士。

採預製組件 減對機場運作影響

為減少工程對機場運作的影響，梁永基表示，「天際走廊」採用預製組件建造，主橋分為3節預製組件，涉重逾5000噸，由廣東中山市製造後，去年經海路由中山運送至機場西岸碼頭，再以陸路運送至機場的組裝工場，經焊接後組成主橋結構，並於上周五（10日）做升橋工序，將主橋結構與橋塔連接。