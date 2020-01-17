涉賄試卷助理 Kris Lau：款項屬「打手」報酬

兩名被告依次為任職英文導師的劉冠華（43歲）及報稱學生的黃子軒（19歲）。劉出庭自辯稱，案發時知悉次被告任職評卷助理，但次被告沒有和考評局簽署僱傭或代理人合約，而兩人在WhatsApp討論考生常犯錯誤，只是分享「心得」而非泄漏試卷內容。

發帖題為「無間道」 稱是亂講

被問到為何向次被告轉帳金錢，劉冠華稱，該筆錢屬零用錢，作為次被告在社交媒體發帖做「打手」宣傳，以及幫忙看管補習課堂的報酬。劉形容與次被告關係亦師亦友，「有時當佢係細佬」。

考評局職員早前透露，劉冠華於facebook發帖，題為〈我個名叫做「無間道」〉，內容述及涉案試卷。劉承認「無間道」有臥底之意，但強調該帖「由頭到尾都係亂講」，因電影中有角色潛伏警隊，而他並無安排次被告加入考評局。

次被告昨亦出庭作供，他同意劉冠華轉帳金錢是給予充當「打手」及代課的費用，性質近似獎學金，而他與劉在WhatsApp聊天純屬「吹水講笑」，無意泄漏試卷機密。聆訊今續。

【案件編號：WKCC3328/ 2018】