甩喉翁死因結案 女兒：屯院無交代儀器前後參數

事主邱名伴（終年74歲）生前患哮喘及肺阻塞，於2016年5月12日由救護車送往屯門醫院，同月16日凌晨5時不治。

指甩喉錯藥可避免 質疑有人隱瞞

事主次女昨陳辭時先提及父親死前兩日的「甩喉」事件，她稱由於院方無提供全面的儀器紀錄，家屬相信「甩喉」時間不短，事件令人「驚訝、難過、委屈」。她續稱，父親逝世當日，醫生沒使用確認「插啱喉」的儀器，並處方帶副作用的降血壓藥Labetalol（拉貝他樂），是判斷有錯。死因裁判官打斷她的陳辭，稱死因庭目的是找出死因，非追究責任。

醫局：新醫生不一定出錯 專家證供不可思議

事主次女又形容，父親留院時經歷「甩喉」、「換喉」、「用錯藥」的爭議，這些事原可避免。她說家屬「雖然悲傷，但沒有記恨」，寄望死因庭找出真相，可惜屯院至今未交代「甩喉」前後的儀器參數，她懷疑有人隱瞞。

代表醫管局的大律師馮國礎陳辭指出，根據事主在凌晨零時及其後5分鐘的心跳紀錄，相信「甩喉」最多達5分鐘。馮認為用藥及插喉均屬主診醫生臨牀決定，雖然該醫生僅受訓兩年，不代表插喉出錯，「咁唔係考到兩年車牌，開車一定撞車㗎！」

專家證人早前質疑醫生用藥及插喉的手法，馮批評專家「講嘢不可思議」，例如專家曾引述事主一個吸氣壓力的讀數，該數字出自病房紀錄，馮稱中央電腦記錄的讀數更低，質疑「專家無睇大數據，提出嘅猜測係唔係咁準呢？」

【案件編號：CCDI276/2016】