延產假案「走捷徑」 立會大比數通過 何君堯倡23條亦繞內會

羅致光：看不到未來會再用

羅致光在總結發言時強調，今次決定是因內會未能正常運作，「政府在今天沒有任何計劃，亦看不到未來會再用《議事規則》第54（4）條這個安排（繞過內會）」。

何君堯發言時表示，現時內會癱瘓，除了延長產假法案，若要就23條立法亦要用類近方法，「如有人提23條，即刻一二三讀都要做」，自己「夠膽全力推動」，更稱若此刻未能立法，未來兩屆亦不予寄望。

鍾國斌：倘局長承諾他局不跟 較安心

自由黨黨魁鍾國斌發言表示，政府現時認受及支持度低，「每走一步，做任何決定，都會被懷疑背後有無任何其他陰謀準備」，若羅致光可澄清及承諾，繞過內會安排只為延長產假法案而做、其他局不會跟隨，「令人安心的機會便高很多」。

民建聯周浩鼎形容，動議交付人力事務委員會是「迫不得已」，內會完全停擺、未能運作，批評主持內會選主席的公民黨郭榮鏗在過去3個月濫權、阻止內會進行選舉主席程序，「反對派與產婦為敵，產婦要記得郭榮鏗」。

郭榮鏗：內會大可加會選主席 建制無心做事

郭榮鏗發言時反指建制派「又蠢，又懶，又無心做事」，他不介意向建制派教路，稱建制派大可每日加開內會選舉，又指建制派除原任內會主席的李慧琼外，大可多提名一人任後備，令李慧琼可以退出選舉、重新主持會議，但建制卻沒這樣做，「是否在區議會的選舉輸到腦袋都沒有了？」