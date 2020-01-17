冬季流感11日奪17命 逾90宗爆發

活躍度升 個案數目低強水平

衛生防護中心已於1月9日宣布，香港踏入冬季流感季節。中心最新一期的《流感速遞》指出，本地流感整體活躍程度持續上升，實驗室檢測到的呼吸道樣本對流感病毒呈陽性反應比率由前一周的10.09%，升至上周的17.46%，約72%為甲型H1，其次25%為H3，乙型流感佔3%。

至於今季流感疫苗和流行的病毒的脗合程度方面，H1流感達98.4%，乙型有75%，H3僅得27.5%。

「流感樣」爆發 幼園佔四成半

本周日至周三已錄得53宗流感樣疾病爆發，共影響227人，高於上周7日總和的39宗，影響216人。過去11日總和錄得達92宗流感樣疾病爆發，幼稚園有41宗佔約45%，小學佔29宗約32%。衛生防護中心稱，整體流感樣疾病爆發個案數目現時處於低強度水平。

自上周起至本周三，本港共錄得47宗成人嚴重流感，包括17宗死亡，3名死者介乎50至64歲，其餘死者為65歲或以上。

衛生防護中心表示，北半球溫帶地區大部分國家流感活躍程度持續上升，美國、英國、歐洲地區流感活躍程度處於高水平，美國以乙型維多利亞系流感為主，英國則流行H3流感。

中國內地流感活躍程度繼續上升，南方省份檢測到的病毒以甲型H3N2和乙型維多利亞系流感為主，澳門和台灣則分別正流行H3和H1N1流感。