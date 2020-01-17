公布有別禽流感 內地沒提流行病學資料

年齡性別資料助尋病毒源頭

香港大學公共衛生學院教授潘烈文表示，在傳染病防控而言，流行病學資料愈多愈好，「流行病學資料未必可以找到致病原因，但可找到需特別注意的地方」。例如公布新型冠狀病毒患者本身所患長期病等病歷，潘烈文表示能助推算病毒毒性，「如普通人感染這病毒後不會太嚴重，長期病患接觸病毒後就有嚴重病徵，可推算到病毒的毒性有多高」。潘續稱，年齡、性別等可推算是否關乎病人的生理狀况致新病毒較易侵襲某類人，在公共層面，有助決定是否對某個組群的人提出更多忠告。

潘又說，各病人到市場的時間和發病時間可助推測潛伏期；病人到市場的時間推測發病時間，「泰國和日本的個案都是早一兩星期已發病，而華南海鮮城已於1月初關閉，如現在還出現新個案，就可以反映到病毒源頭仍未根除」。

潘又指出，病人職業也是重要資料，可藉此了解是否到過華南海鮮城或其他市場；接觸史則可了解是否有多於一個地方出現爆發，「愈多資訊、數據去分析，愈易找到答案，更易作更多推測」。

（武漢肺炎）