學者倡對比平民患者抗體水平 尋隱藏病人

日本及泰國的確診者均稱無去過華南海鮮市場，武漢社區會否有「隱藏病人」？據中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌所知，內地已向沒有明顯病徵的華南海鮮市場商販抽血檢驗抗體，一般要抽兩次血，中間相隔兩三周，如第二次結果顯示抗體水平為首次的至少4倍，代表患者曾被感染，從而找出無求醫的病人，能助找出病毒源頭。

助了解嚴重性 抽抗體研治療

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅稱，病情愈嚴重，抗體水平有可能愈高，為患者測抗體可了解病毒嚴重性，此外康復者的抗體有機會可用來治療，抽取其抗體研究或可助治療。

港大公共衛生學院教授潘烈文亦稱，為其他社區人士測抗體，能了解新病毒毒性，「如果很多人帶病毒，但很少人發病，就可能代表病毒沒想像中般毒」。

潘烈文認為，可抽樣比較華南海鮮城工友、其他街市的工友、一般武漢市民，以及非武漢中國人的抗體水平互相對比，以獲更多資料。

港大微生物學系講座教授袁國勇曾稱，獲得新冠狀病毒基因圖譜後，可將測試由6至8小時縮短至2至3小時。孔繁毅稱，加快的測試已於周初開始使用，會用來檢驗病人樣本是否帶有新冠狀病毒的一段獨有基因，如呈陽性代表病人帶新病毒。

衛生署回覆，稱公共衛生化驗服務處目前使用的PCR（聚合酶鏈反應）測試可檢測多種冠狀病毒，並正因應新型冠狀病毒制定及驗證針對性的測試，待確定測試的準確度後，會納入化驗機制。

（武漢肺炎）