日確診者服退燒藥過關 武漢增1死 港擴監測　曾赴內地醫院接觸病發者須呈報

明報記者

武漢衛健委昨晚11時55分公布第二宗死亡病例，69歲死者上月31日病發，本月4日病情加重，轉入金銀潭醫院時嚴重心肌炎、腎功能異常、多器官功能受損嚴重、肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，並有肺結核、胸膜結核疾病，前日0時45分死亡。

食物及衛生局昨召開嚴重應變級別督導委員會會議，其後指春運旅客頻繁，病毒傳入本港風險提升，衛生署因應最新情况擴大監測範圍，新增呈報準則包括病發前14日曾到內地醫院，或曾與新型冠狀病毒確診者出現病徵時有密切接觸。

世衛：其他國家或現新個案

世衛在泰國確診首宗境外個案後發聲明，稱情况並非意料之外；昨因應日本新個案，表示對此不意外，但首度表明未來或會在其他國家出現新個案。港大醫學院新發病毒性疾病學講座教授管軼表示，日、泰確診者均無去過華南海鮮城，反映有其他患者或其他地方的動物受感染，憂本港出現輸入個案。他認為，新冠狀病毒目前可能人傳人的能力低，但病毒可變種，「SARS最初期時傳播力也低，直到變種出現『超級傳播者』就出現大規模爆發」。他說現時控疫面對兩大難處，包括感染人數、帶病毒動物不明，又不清楚病毒人傳人還是動物傳人，需與時間競賽堵塞漏洞。

日確診者曾與肺炎病人同住

據日本厚生勞動省，新確診者居於日本神奈川縣，沒去過華南海鮮城，曾與肺炎病人有緊密接觸。《讀賣新聞》報道稱他與肺炎病人同住。新確診者本月3日發燒，3日後飛返日本。多間日媒引述厚生勞動省稱，他入境時曾服退燒藥通過檢疫，同日曾求醫。至本月10日入院，前日（15日）確診及出院。

日本首相官邸的危機管理中心設立情報聯絡室，正監察患者在日緊密接觸者，至昨沒相關病例。成田機場因應農曆新年將有大量內地客湧入，續以紅外線熱像儀檢測旅客體溫，呼籲旅客除發燒及咳嗽，如有服用退燒藥均要主動提出。

許樹昌：服退燒藥下仍可播毒

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，未知與在日確診者緊密接觸的肺炎病人是否染新型冠狀病毒。他說一般冠狀病毒潛伏期間不傳人，但患者出現病徵時即具傳播力，服退燒藥下仍可傳播病毒，SARS的病毒量在患者病發第10日最高，MERS患者病發第7日的病毒量則最高，暫未知新型冠狀病毒傳播力，相信暫仍較低。

對於服退燒藥通過檢疫，他認為有病徵應於抵步後聯絡當地醫療機構。他建議港府要求武漢入境者填寫健康申報表，並向旅客提供公院資料。另據他了解，於泰國確診的61歲患者已出院並返武漢，兩次聚合酶鏈反應測試（PCR ）均呈陰性。

據越南《青年報》，峴港機場於14日檢測到兩名來自同一旅行團的武漢旅客發燒，其中一名兒童因飛機溫度高而發熱；23歲男子經化驗後排除感染新冠狀病毒。

港增2懷疑個案 累計78宗

本港昨新增兩宗懷疑個案，累計增至78宗，包括1歲女嬰及43歲男子，兩人的化驗對甲型H3流感呈陽性。

（武漢肺炎）