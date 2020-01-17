入場接李偲嫣花束 離開未收泛民簽名信

鄧炳強入會議室就座前，支持者拍手歡呼，有人向他遞上「支持警察」信件，鄧接信並與對方握手，被中西區議會主席鄭麗琼指不跟程序遞信。會後警方安排鄧在另一房間接受傳媒訪問，區議員吳兆康入房間稱「有問題要問處長」，又希望將寫上「成立獨立調查委員會」示威牌交給對方。惟公共關係科警司高振邦稱吳非記者不可入內；擾攘數分鐘後吳離開。

社民連撐警組織隔馬路對罵

會議期間，撐警組織「正義聯盟」及「愛護香港力量」近百人在海港政府大樓外集會支持警察，社民連則抗議警方加薪、堅持五大訴求等，雙方隔馬路夾雜粗口互罵。數十名軍裝及便裝警員維持秩序，全部未有蒙面及有展示警員編號。

至2時許，一男一女撐警者趁社民連示威者未有為意欲將社民連的直幡翻轉，惟被發現，雙方爭執幾秒旋即推撞，近20名警員立即分開雙方，有警員護送「撐警」男女返回所屬示威區。其間一男疑不滿本報攝影記者拍攝，用手拍打鏡頭，被他人阻止。