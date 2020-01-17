少女稱遭警輪姦 鄧炳強：查假口供

鄧炳強昨出席中西區議會會議時回應有關警員強姦示威者指控稱，警方至今收到一宗投訴，現時以「誤導警務人員」及「作假口供」方向調查。鄧其後接受傳媒提問時，引述警方早前在例行記者會說法，稱案中有人的指控與錄影帶看到的是「完全錯誤」，警方基於此調查。本報向報案女子的代表律師韋智達查詢，截稿前未有回應。

時任警察公共關係科總警司謝振中早前稱，翻查事發當日前後數日閉路電視片段，找不到事主曾進入警署片段，事主描述案發地點及實際情况有重大出入，當時他稱「警方正積極跟進」。

稱武器檢討希望整體武力降

被問到警方是否研究引入電槍，鄧炳強說警方檢討武器及戰術時首要考慮安全，亦要增加行動效率，並希望可代替開真槍，故是將整體武力減低，而非坊間所指將武力提升，強調現時對不同武器仍是研究階段。

對於有人入稟申請司法覆核警方申請手令搜查警察總部內被捕者手機等電子裝置，鄧炳強稱警方以往會用「工具」開電話獲取證據，而按過往法律意見也是要取得法庭手令才可用開啟電話；是次司法覆核正進行，不便評論。