百警內外戒備 無戴證者被請離會議室

開會前，主席鄭麗琼要求在場者如旁聽者、記者戴識別證件，又質疑部分人是否便衣警，要求戴委任證。她其後詢問林曉彤「你是否指揮官」，請她叫下屬戴委任證；多次要求下，林展示委任證，同場其他便衣警亦戴委任證。惟會議開始半小時後，副主席楊浩然稱一名背心外套男子無委任證，質疑其身分；鄭稱若該人不戴證便要離場，該人最終自行離場。

民主派議員會前在桌上展示反修例運動中警方執法的照片、頭盔及防毒面具。在胸前掛上委任證的鄧炳強進入會議室時，鄭麗琼以「PK鄧」介紹他。另一邊廂，撐警旁聽者拍手歡呼大叫「支持警察」，民主派議員則高舉照片叫口號抗衡。

旁聽者拍手迎鄧 泛民叫口號抗衡

區議員葉錦龍、甘乃威等稱鄧炳強為「PK先生」、「PK鄧」，甘更稱「你真係PK」，大叫「請你收皮」，要求鄧下台。鄧炳強稱會原諒甘對他的侮辱，「因為這只顯示出他（甘）的器量」。每當民主派議員提及「警暴」問題時，旁聽者便不滿，輕聲說「黐線」，旁聽者趁會議空檔舉標語及叫口號表達意見，均被主席趕走。

泛民展蒙面照求辨警 鄧稱不知

另外，民主黨張啟昕出示3張有蒙面者照片，要求辨認相中是否警員，其中一張為元旦遊行警方在灣仔執法照片，鄧說「事後知道是警察」，其餘兩張均稱不知是否警員，並說在切實可行情况下應出示委任證，否則是有「不完美、不對的地方」。張質疑處長都無法辨認，一般市民如何辨。

民主派議員發言時拿出不同道具。黃永志發言時拿出一塊生豬肉，要求警方不要再「砌市民生豬肉」；鄧回應不接受侮辱言論。梁晃維戴上黑色面巾提問，稱自己「是你（鄧）和同事口中的『暴徒』」。鄧則說蒙面不一定是「暴徒」，要有暴行才是。

議員發言超時 鄧指「被滅聲」

會上每個議員各有4分鐘向處長提問及讓他回應，多名民主派議員用盡時間發言甚至超時，致鄧無法回應，鄧多次稱對自己「被滅聲」感遺憾。