首赴區會 認警辱罵市民不展證不當 被促下台 一哥：我理直氣壯做得好

譴責處長動議通過 警與官拉隊離場

有區議員在質詢後提出臨時動議，譴責警務處長監管不力，縱容警員濫權濫捕，謊稱市民受假新聞誤導，要求處長下台，並要求成立獨立調查委員會。鄧炳強及多名在場警務人員隨即離場，中西區民政事務專員黃何詠詩亦「拉隊」離場。動議終在14票贊成、1票反對下通過。

政府其後發新聞稿稱，不認同中西區議會針對警方和警務處長的臨時動議；該動議對警方作不實指控，政府不認同區議會的做法和動議的立場，故所有列席政府人員均離席。

林鄭批區會指控不實 讚鄧好榜樣

特首林鄭月娥昨晚在facebook發文稱，非建制派區議員對處長和警隊作不實指控、出言侮辱、動議譴責，破壞議會規矩和議員和官員應互相尊重的基礎，令人遺憾；又讚揚鄧不卑不亢、據理力爭，是其他出席區議會會議部門首長的好榜樣。

鄧炳強在會上稱，去年6月至今有7029人因反修例示威被捕，當中1092人被檢控，包括547人被控暴動罪；被控者中有39人被定罪。中西區議會中唯一建制派、自由黨楊哲安率先在會上發言，稱過去半年看到許多暴徒放火打人，但同時對「警察執法是不是每次跟守則」有「合理懷疑」，質問鄧如何重拾市民對警員信心。鄧說會澄清假消息、增加警方透明度及加強各界溝通。

被指過分武力 稱市民遭假消息誤導

其後多名民主派議員連珠炮發質詢警方在示威場合使用過分武力，出現警暴問題，鄧炳強否認有警暴，認為是有暴徒先犯法，又稱市民被假消息誤導。何致宏不滿鄧用「暴徒」稱呼示威者，要求他問責下台；鄧回應稱「唔好意思，我唔係問責官員，無得問責下台」，又說「我理直氣壯做得好，只是一些懼怕我正義的人想我辭職」。

無警被控 「犯法要受制裁但未夠證據」

任嘉兒及民主黨吳兆康分別批評警方執勤時用粗口及「曱甴」等字眼辱罵市民及議員。鄧炳強說不當語言是不應該，歡迎他們投訴，但不認同警員失控。葉錦龍質疑6‧12當日警方提早終結民陣在中信大廈外集會的不反對通知書，鄧表示監警會已就6‧12展開調查，不便評論，「但有重要枝節不說不行」，稱當日是主辦方叫參加者進入中信大廈才造成混亂。

彭家浩及民主黨許智峯質疑為何反修例運動中無任何警員被起訴，批評處長包庇警員，認為要檢討執法尺度，鄧炳強說任何人「包括警員及我自己犯法都不對，要受制裁」，但目前未有足夠證據證明警員犯法。許智峯問鄧會否就警暴問題向港人道歉，鄧表示「應道歉的是暴徒」。

會後受訪稱議員「情緒式發泄」

鄧炳強會後接受傳媒訪問稱，昨日赴會目的是希望解答政策問題，但議員只是「情緒式發泄」，又對議員在會上「提出對警方的虛假指控」感無奈及擔憂，「不敢相信要在會上討論這些指控」。

昨日非首次有民政專員在區議會中途離場。大埔區民政專員陳巧敏前日在大埔區議會上稱討論政制事務牴觸《區議會條例》，與秘書處職員拉隊離場。去年9月3日，元朗區議會有議員動議支持警方止暴制亂，本報翻查會議紀錄及翻聽錄音，議員辯論及表決該動議時，未見該區民政事務專員袁嘉諾有離場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676